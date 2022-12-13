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عدل تعلن عن فتح موقعها أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم       

الشروق أونلاين
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عدل تعلن عن فتح موقعها أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم       

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الثلاثاء، عن فتح موقعها أمام المكتتبين الذي سددوا الشطر الأول من أجل اختيار مواقع سكناتهم.

وأفاد بيان الوكالة: “تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره كافة المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول  10 بالمائة والمعنيين بعملية اختيار المواقع بإمكانهم الولوج إلى التطبيق الخاص بالعملية وذلك عبر الروابط التالية:رابط الكمبيوتر “

وأكدت الوكالة أن عملية الإختيار ستكون خاصة بالمواقع التي نُصبت فيها شركات الانجاز لانطلاق الاشغال.

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