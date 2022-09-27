عدل: تعليمات جديدة لبعث المشاريع والتسريع في وتيرتها

وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني جملة من التعليمات من أجل بعث المشاريع وتسريع وتيرتها بمختلف ولايات.

وحسب بيان للمديرية فقد عقد الثلاثاء فيصل زيتوني، لقاءا تقنيا حضره المديرين المركزيين، مدير تسيير العمليات، مدير الصفقات مدير الدراسات، المدير الجهويين عنابة، الجزائر شرق، الجزائر غرب، قسنطينة ، وهران، تيارت وسطيف وجاء هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات وزير محمد طارق بلعريبي من أجل بعث المشاريع وتسريع وتيرتها بمختلف ولايات الوطن.

وأوضح البيان أنه وبعد استماع زيتوني الى عرض مفصل عن المشاريع المنطلقة مؤخر الخاصة بأصحاب الملفات المقبولة وعن تقدم الأشغال بالسكنات المبرمجة للتسليم في السداسي الثاني من السنة الجارية، ألح على ضرورة التنسيق اكثر والإلتزام بتعليماته ، مع تسريع مختلف الإجراءات الإدارية للإعلان عن باقي المشاريع التي لم تنطلق بسبب اجراءات الدراسات والتي دعا الى تسريعها والإنتهاء منها من أجل الإعلان عن الانطلاق في المشاريع ميدانيا.

من جهة أخرى وجه المدير العام تعليمات صارمة للمديرين الجهويين من أجل الصارمة في متابعة الأشغال واحترام جودة ونوعية السكنات مع رفع التحفظات التي قد يسجلونها.

كما أكد المدير العام على تسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات مشيرا أن الوكالة لن ترضى بتسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء .