“عدل” تفرج عن 68 ألف شهادة تخصيص وهذه هي الولايات المعنية

دفع الشطر الثالث سيكون بعد 15 يوما

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، لمكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين، بأنه تم فتح موقع الوكالة مساء الاثنين على الساعة السادسة لسحب مقررات التخصيص، في عملية ستمس 44 ولاية، تعقبها عملية دفع الشطر الثالث بعد 15 يوما.

وأفاد بيان لوكالة “عدل”، أن العملية تشمل 68 ألف مكتتب عبر 44 ولاية، مشيرة إلى أن آجال هذه العملية لن تنتهي إلا عند الاستلام الكلي لجميع المقررات، وأنه بإمكانهم سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من موقع الوكالة من دون الحاجة للتنقل إلى مصالحها، وستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال الأيام القادمة.

وأفادت مصادر بالمديرية العامة لوكالة “عدل” لـ”الشروق”، أن الولايات المعنية عددها 44 ولاية، من أصل 48 وفق الترقيم القديم، مشيرة إلى أن الولايات غير المعنية فقط أربع وهي: أدرار وتمنراست وبشار والنعامة، في حين أن ولايتي قسنطينة وخنشلة تتواجد بهما ملفات عالقة فقط وبعض الطعون.

ووفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق” بوكالة عدل فإن الوكالة ستصب 68 ألف شهادة تخصيص اعتبارا من الاثنين يضاف لها 60 ألف شهادة تخصيص تم صبها في مارس الماضي ما يعني أنه تم صب 128 ألف شهادة تخصيص في ظرف 8 أشهر، وهو رقم يترجم وفق المصادر ذاتها وتيرة الإنجاز المرتفعة جدا في مختلف مشاريع الوكالة عبر الولايات.

وعزت مصادر “الشروق” هذا التأخر في الإعلان عن صب شهادات التخصيص لرغبة وكالة عدل في صب اكبر عدد ممكن من الشهادات، موضحة أنه بعد 15 يوما من هذه العملية سيتم مباشرة عملية دفع الشطر الثالث من طرف المكتتبين.