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الجزائر

عدل تنشر بلاغا هاما لمكتتبيها الراغبين في استلام شققهم

الشروق أونلاين
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عدل تنشر بلاغا هاما لمكتتبيها الراغبين في استلام شققهم

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بلاغا للمكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادة التخصيص والراغبين في الحصول  على مفاتيح شققهم في الحال.

وجاء في بيان للوكالة “تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، المكتتبين المسجلين بصيغة البيع بالإيجار الذين لم يتحصلوا بعد على شهادة التخصيص، والراغبين في الحصول على مفاتيح شققهم في الحال، عن إمكانية التوجه لموقع 480 مسكن عدل ببرج منايل”.

وأضاف البيان “للمزيد من المعلومات عن هذا الإجراء يرجى التقرب لمدير المشاريع وكالة عدل بومرداس الكائن مقرها بـ: حي 93 مسكن عمارة 04 فرانس فانون ولاية بومرداس”.

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