“عدل” توزع سكنات لأصحاب الطعون والملفات المقبولة شهر نوفمبر

أوامر لشركات الإنجاز بالعمل بنظام التناوب وتسيير بيع المحلات

أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، بتسريع وتيرة الأشغال والعمل بنظام التناوب بجميع المشاريع، خاصة في هذه الفترة الصيفية، مع التزام مديري المشاريع ورؤساء المشاريع بتكثيف دوريات مراقبة الأشغال ووتيرتها، كما دعا لاحترام معايير الجودة والنوعية لمختلف الأشغال.

وقالت وكالة “عدل” إن مديرها عقد لقاء تنسيقيا حضره المدير العام المساعد للاكتتاب والتسويق والمدير المركزي لتسيير العمليات، والمدير الجهوي لوكالة عدل وهران، عقب اللقاء المماثلة التي جمعته مع المديريات الجهوية الجزائر شرق، والجزائر غرب وعنابة وقسنطينة، وهذا تحضيرا لعملية التوزيع المقبلة في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، وكذلك من أجل التنسيق مع مختلف الفاعلين لتسريع وتيرة الأشغال لمختلف المشاريع غير مبرمجة لعملية التسليم المقبلة وهذا بهدف تفادي أي تأخير في المستقبل.

وأفاد البيان، أن زيتوني استهل اجتماعه بالاستماع إلى عرض مفصل قدمه كل مديري المشاريع للولايات التابعة للمديرية الجهوية لوكالة عدل وهران، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، غليزان، الشلف، إذ أكد بأن هذه اللقاءات والاجتماعات جاءت من أجل تذليل العراقيل التي قد تواجه مشاريع صيغة البيع بالإيجار في المستقبل، ومواجهة العراقيل التي تعترضها بإعطاء حلول فعلية وآنية.

وشدد زيتوني، حسب المصدر، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والعمل بنظام التناوب بجميع المشاريع خاصة في هذه الفترة الصيفية، مع التزام مديري المشاريع ورؤساء المشاريع بتكثيف دوريات مراقبة للأشغال ووتيرتها، كما دعا إلى احترام معايير الجودة والنوعية في مختلف الأشغال.

أما عن السكنات المرتقب تسليمها في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية بالولايات التابعة للمديرية الجهوية، فقد دعا المدير العام، مديري المشاريع ومؤسسات الإنجاز بضرورة التحلي بالروح المقاولاتية والعمل بنظام التناوب والتغلب على مختلف العراقيل الإدارية والطبيعية.

وكشفت وكالة “عدل” أنه من المرتقب تسليم عدد من السكنات الموجهة لأصحاب الطعون والملفات المقبولة وهو ما يؤكد على تسارع وتيرة الأشغال.

وتناول المدير العام لـ”عدل”، رفقة المدير العام المساعد للاكتتاب والتسويق، ملف إجراءات العقود – شهادات المطابقة، رخص البناء – وكذا ملف بيع المحلات التجارية، حيث دعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الولائية التي تتابع إجراءات عقود الملكية للأراضي المشيدة عليها الأحياء السكنية.

أما عن المحلات التجارية فدعا زيتوني إلى ضرورة تسهيل إجراءات البيع وكذا وضع مخطط استباقي من أجل بيع المحلات بالأحياء المبرمجة للتسليم.