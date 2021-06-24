-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس تبون يكلفه بتصريف أعمالها
الجزائر

عدل: زيارات معاينة تحضيرا لعملية توزيع السكنات يوم 5 جويلية

الشروق أونلاين
  • 701
  • 0
عدل: زيارات معاينة تحضيرا لعملية توزيع السكنات يوم 5 جويلية

أمر المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، باتمام جميع التحضيرات اللوجيستيكية للاستعداد لعملية توزيع السكنات المقررة يوم 5 جويلية.

وفي زيارة معاينة قادته إلى ولاية قسنطينة حث المسؤول الأول المشريفين على ذات المشاريع وعلى رأسهم المدير الجهوي بضرورة الإلتزام بالتعهدات الخاصة بتسليم التسكنات في آجالها، حسبما أفاده بيان للوكالة.

ودعا زيتوني إلى ضرورة التحضير اللوجيستكي لعملية التوزيع الكبرى  والتي تعد الأولى من نوعها في مناسبة ذكرى الخامس جويلية المقبل.

من جهة أخرى أمر المسؤول المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع صيغة البيع بالإيجار متابعة مشاريع عدل وهران والقيام بزيارات دورية لمسايرة الأشغال والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل معالجة العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال .

مقالات ذات صلة
وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات

وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات

هل تحولت مستشفيات تركيا إلى مقابر للمرضى الجزائريين؟

هل تحولت مستشفيات تركيا إلى مقابر للمرضى الجزائريين؟

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 جوان 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 جوان 2021

لا رفع للحجز عن السيارات المبحوث عنها من قبل “الأنتربول”

لا رفع للحجز عن السيارات المبحوث عنها من قبل “الأنتربول”

البروفيسور جنوحات: موجة ثالثة أقل شراسة تعيشها الجزائر منذ شهرين

البروفيسور جنوحات: موجة ثالثة أقل شراسة تعيشها الجزائر منذ شهرين

لجنة للتحقيق في وقائع فيديو تظلم مسافر من معاملة الجمارك

لجنة للتحقيق في وقائع فيديو تظلم مسافر من معاملة الجمارك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد