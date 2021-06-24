عدل: زيارات معاينة تحضيرا لعملية توزيع السكنات يوم 5 جويلية

أمر المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، باتمام جميع التحضيرات اللوجيستيكية للاستعداد لعملية توزيع السكنات المقررة يوم 5 جويلية.

وفي زيارة معاينة قادته إلى ولاية قسنطينة حث المسؤول الأول المشريفين على ذات المشاريع وعلى رأسهم المدير الجهوي بضرورة الإلتزام بالتعهدات الخاصة بتسليم التسكنات في آجالها، حسبما أفاده بيان للوكالة.

ودعا زيتوني إلى ضرورة التحضير اللوجيستكي لعملية التوزيع الكبرى والتي تعد الأولى من نوعها في مناسبة ذكرى الخامس جويلية المقبل.

من جهة أخرى أمر المسؤول المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع صيغة البيع بالإيجار متابعة مشاريع عدل وهران والقيام بزيارات دورية لمسايرة الأشغال والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل معالجة العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال .