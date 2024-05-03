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الجزائر

عدل.. فتح التسجيلات لاقتناء هذه السكنات

الشروق أونلاين
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عدل.. فتح التسجيلات لاقتناء هذه السكنات

 أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن فتح التسجيلات لبيع مساكن خاصة من صيغة الترقوي الحر “LPL”، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة.

 وفي بيان صادر عن الوكالة صبيحة، الجمعة، كشفت من خلاله عن إطلاقها لعملية بيع 125/46 مسكن من نوع “بنغالو”، مدرج ضمن مشاكن الترقوي الحر، والمتواجدة في منطقة الرمليات في بلدية مزغران ولاية مستغانم، وذلك يوم السبت 11 ماي 2024 على الساعة 10 صباحا.

وفي هذا الإطار دعت الوكالة المواطنين الجزائريين داخل الوطن وخارجه الراغبين في إقتناء هذه المساكن، للتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة.

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