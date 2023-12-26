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عدل: محلات للبيع بالتراضي عبر 6 ولايات

الشروق أونلاين
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عدل: محلات للبيع بالتراضي عبر 6 ولايات

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”  أن عملية بيع المحلات التجارية بالتراضي عبر مختلف الولايات لا تزال متواصلة.

وجاء في بيان لعدل ‘تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، كافة المواطنين الراغبين في شراء -عن طريق البيع بالتراضي-محلات تجارية مهنية وخدماتية المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار المذكورة أسفل الجدول، أن عملية بيع هذه المحلات لا تزال متواصلة”.

وأوضحت أنه على كل مهتم التوجه إلى المصالح التجارية بالمدريات الولائية المذكورة أو إلى المصالح التجارية بالمديريات الجهوية.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية البيع متواصلة إلى غاية بيع آخر محل وأنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في شراء هاته المحلات أن يكون مرفقا بالوثائق التالية (طلب خطي يوضح فيه رقم المحل ومساحته وسعره مع جميع المعلومات الخاصة بالمعني، الاسم اللقب ورقم الهاتف والعنوان نسخة لبطاقة التعريف الوطنية).

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