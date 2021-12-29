عدل: مشروع 20 ألف وحدة سكنية بسيدي عبد الله يسلم في هذا التاريخ

أفاد وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أن أشغال إنجاز 20 ألف وحدة سكنية “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، ستنتهي وسيتم استلامها قبل نهاية سنة 2022.

وقال الوزير، الأربعاء، في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لمشروع 20 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل) على أطراف المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أن “الهدف المسطر هو الانتهاء من الانجاز في جميع الجوانب (سكنات، طرق ومنشآت) قبل نهاية سنة 2022″، مشيرا إلى أن ما نسبته 70 بالمائة من المشروع هو حاليا قيد الانجاز.

وأبرز الوزير أن الدولة، سخرت جميع الأموال لاعتماد طريقة جديدة للإنجاز وتقضي بانطلاق الأشغال في نفس الوقت وبنفس الوتيرة في جميع الجوانب بما فيها السكنات والطرق والمنشئات وذلك تفاديا للإشكاليات السابقة،إذ كانت عملية انجاز المشاريع تبدأ بالسكنات ثم الطرق وبعدها المنشآت وهو “ما تسبب في تذمر لدى المكتتبين”.

وأشار الوزير إلى أن عملية انجاز 20 ألف وحدة سكنية على أطراف المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، الذي انطلقت أشغاله في جويلية 2020، تمت بمكاتب دراسات جزائرية و بيد عاملة جزائرية (مهندسين وعمال)، مذكرا أن كل المشاريع السكنية عبر القطر الوطني تنجز بمواد بناء جزائرية من خرسانة ومواد تلبيس ومواد النجارة الداخلية والخارجية.