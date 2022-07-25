 “عدل 13300” بسيدي عبد الله.. تعليمات جديدة لوزير السكن

طلب وزير السكن طارق بلعريبي، من القائمين على موقع “عدل 13300 بسيدي عبد الله” بوضع برنامج زمني لمؤسسات الإنجاز للانتهاء من الأشغال البناء وتهيئة الموقع.

وأوضح بيان لوزارة السكن أن الوزير أسدى، الاثنين، خلال زيارة تفقد للموقع تعليمات تفضي إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات المتعلقة بأشغال الربط الخارجية (أي خارج الموقع) بقنوات المياه وكذا الصرف الصحي، الكهرباء والغاز.

كما أوضح البيان أن الوزير التقى بجميع المؤسسات الشاغلة في الموقع سواء المكلف ببناء العمارات أو التهيئة العمرانية، أين تمت مناقشة جميع الأمور التقنية بالموقع، من مضاعفة العمل لاستكمال العمارات إلى وضع طريقة عمل منطقية على مستوى الموقع للتمكين من إنجاز أشغال التهيئة الخارجية لاسيما استخراج وتحويل جميع الأتربة ووضع مخطط نقل داخل الموقع، وهذا لحسن سيرورة ورشة إنجاز السكنات و تهيئتها.

كما تم التطرق إلى أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز جدران الإسناد والتي يبلغ طولها على مستوى الموقع 5.6 كلم، تم انجاز 2.3 كلم إلى حد الآن.

بخصوص أشغال انجاز محولات الكهرباء، والتي يبلغ عددها 140، فإن الأشغال متواصلة وقد بلغت قرابة 30 محول تم إنجازها.