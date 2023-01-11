عدل 2013.. هذا ما سيحدث في حالة تأخير إجراءات استلام المفاتيح

منحت وكالة عدل مهلة 15 يوما لمكتتبي صيغة البيع بالإيجار”عدل 2013″، المتأخرين، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة باستلام مفاتيح شققهم.

وجاء في بيان الوكالة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن على مكتتبي صيغة البيع بالايجار 2013، الذين تأخروا في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم، أمامهم مهلة أقصاها 15 يوما ابتداء من تاريخ 11 جانفي 2023، لأجل استكمال الإجراءات لتسلم مفاتيح شققهم.

وأضاف البيان أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تؤكد أنه في حال عدم الالتزام والتقدم لاستكمال الإجراءات وتسلم المفاتيح، تحتفظ الوكالة بالحق في إلغاء ومراجعة مقرر التخصيص لكل مكتتب مخالف لهذا الإجراء مع إعادة توجيهه إلى أحد أواخر المواقع المنجزة.