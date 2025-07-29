“عدل 3”.. أسئلة عديدة يطرحها المكتتبون المرفوضون وهذه إجاباتها

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تفاصيل هامة تتعلق بمعالجة ملفات المكتتبين المرفوضة، مؤكدة أن جميع العمليات المرتبطة بالطعن وتصحيح الوثائق تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل إلى مقراتها.

وأوضحت الوكالة أن رفض الملفات بسبب “شهادة التنازل” يستوجب على المعنيين تحميل نسخة أصلية من الشهادة وفق الصيغة التي سُجّل بها الملف سابقًا، دون اشتراط تاريخ معين لاستخراج الوثيقة.

كما أكدت أنه بإمكان المكتتبين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعون إلكترونية بسهولة، وذلك بتحميل الوثائق الأصلية المطلوبة وفق ما هو مذكور في الإشعار المرسل، من خلال نفس المنصة.

وبخصوص حالات الرفض المتعلقة بالوضعية العائلية، أوضحت “عدل” أنه في حال كان سبب الرفض يعود إلى الحالة المدنية مثل الطلاق، فيمكن للمعني تقديم شهادة رسمية تثبت واقعة الطلاق.

أما فيما يتعلق بتحميل “التصريح الشرفي”، شددت الوكالة على ضرورة إدخال المعلومات المطلوبة أولاً على المنصة، ثم التوجه إلى خانة “الخيارات” لتحميل النموذج الصحيح المعتمد.