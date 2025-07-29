-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“عدل 3”.. أسئلة عديدة يطرحها المكتتبون المرفوضون وهذه إجاباتها

محمد فاسي
  • 1593
  • 1
“عدل 3”.. أسئلة عديدة يطرحها المكتتبون المرفوضون وهذه إجاباتها
الشروق أونلاين
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تشرع في الإجابة على أسئلة المكتتبون المرفوضون

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تفاصيل هامة تتعلق بمعالجة ملفات المكتتبين المرفوضة، مؤكدة أن جميع العمليات المرتبطة بالطعن وتصحيح الوثائق تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل إلى مقراتها.

وأوضحت الوكالة أن رفض الملفات بسبب “شهادة التنازل” يستوجب على المعنيين تحميل نسخة أصلية من الشهادة وفق الصيغة التي سُجّل بها الملف سابقًا، دون اشتراط تاريخ معين لاستخراج الوثيقة.

كما أكدت أنه بإمكان المكتتبين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعون إلكترونية بسهولة، وذلك بتحميل الوثائق الأصلية المطلوبة وفق ما هو مذكور في الإشعار المرسل، من خلال نفس المنصة.

وبخصوص حالات الرفض المتعلقة بالوضعية العائلية، أوضحت “عدل” أنه في حال كان سبب الرفض يعود إلى الحالة المدنية مثل الطلاق، فيمكن للمعني تقديم شهادة رسمية تثبت واقعة الطلاق.

أما فيما يتعلق بتحميل “التصريح الشرفي”، شددت الوكالة على ضرورة إدخال المعلومات المطلوبة أولاً على المنصة، ثم التوجه إلى خانة “الخيارات” لتحميل النموذج الصحيح المعتمد.

مقالات ذات صلة
تذكير هام من صندوق “كاكوبات”

تذكير هام من صندوق “كاكوبات”

علي ذراع …عنوان للنزاهة وقُدوة في خدمة الوطن

علي ذراع …عنوان للنزاهة وقُدوة في خدمة الوطن

الرئيس تبون يُكرّم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

الرئيس تبون يُكرّم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

نحو الإفراج عن قانون التربية المعدل مع الدخول المقبل

نحو الإفراج عن قانون التربية المعدل مع الدخول المقبل

بيان هام لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

بيان هام لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

“حمس” مع حق الجزائر في شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي

“حمس” مع حق الجزائر في شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • عبد الكريم بن لمبارك

    وماذا عن الأساتذة في جميع الأطوار الذين رفضت ملفاتهم بسبب كشف الراتب الذي أعطي لهم بدون ذكر كلمة شهر جوان 2024، والآن موظفي مديريات التربية خاصة مصلحة الأجور كلهم في عطلة ولا يمكن استخراج كشف الراتب إلا بعد عودة الموظفين نهاية شهر أوت. نرجو إيصال انشغالاتنا للمعنيين بالأمر

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد