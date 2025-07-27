“عدل 3”.. إعلان نتائج تسجيلات المكتتبين عبر المنصة الرقمية

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الأحد، عن نتائج معالجة ملفات التسجيلات الخاصة ببرنامج “عدل 3″، حيث أصبح بإمكان جميع المسجّلين الاطلاع على نتيجة دراسة ملفاتهم، وذلك عبر المنصة الرقمية الرسمية للوكالة.

ويمكن للمعنيين التوجّه إلى خانة “اكتتاب – souscription” ضمن المنصة عبر الرابط (http://www.aadl.dz) بعد ادخال بياناتهم، لتظهر لهم نتيجة التسجيل، إما بعبارة “مقبول – favorable“، التي تتيح استظهار وثيقة إشعار بالقبول، أو “غير مقبول – défavorable“، التي تتيح استظهار إشعار بالرفض مرفق بأسباب عدم قبول الملف.

وفي حال تم رفض الملف بسبب نقص في الوثائق الضرورية للاكتتاب، يُمكن للمسجّل تقديم طعن على نتيجة التسجيل مع تحميل الوثائق المطلوبة، ليتسنى للوكالة إعادة دراسة ملفه من جديد.

“عدل 3”.. هذا موعد الرد على المكتتبين

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الإثنين المنصرم، أن الكشف عن نتائج برنامج عدل 3 سيكون ابتداءً من منتصف نهار الأحد 27 جويلية 2025، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، رياض قمداني.

وللتذكير، أكد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي سابقا على هامش انطلاق أشغال الجمعية العامة 44 لـ “شلتر إفريقيا” أن الرد على مكتتبي برنامج “عدل 3” سيكون نهاية شهر جويلية.