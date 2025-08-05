“عدل 3”.. الوكالة تتوعد مروّجي الشائعات بالملاحقة القانونية

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” احتفاظها بحقها الكامل في المتابعة القضائية ضد مجموعة من النشطاء وأصحاب حسابات على موقع فيسبوك مزيفة، بعد نشرهم أخبارًا مغلوطة وترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة تمسّ بمصداقية الوكالة ومهامها.

وأكدت وكالة “عدل” في بيان توضيحي أن بعض المنشورات المتداولة، والتي تدّعي زيفًا أن “المواطنين الذين رُفضت ملفاتهم يجب عليهم التقرب إلى مقر الوكالة ابتداء من 6 أوت الجاري لملأ استمارة الطعن مرفقة بالملف”، هي محض افتراءات ومعلومات مفبركة تهدف إلى تضليل المواطنين وخلق البلبلة، خاصة في ظل فترة استقبال الطعون إلكترونيا والتي حُددت آجالها بـ 30 يوما عبر المنصة الرقمية.