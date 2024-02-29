عدل 3.. بلعريبي يكشف عن تحديد الأوعية العقارية

كشف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، الخميس، عن تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار الجديد “عدل 3” على المستوى الوطني.

وأوضح بلعريبي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أنه “تم, بصفة استباقية، تحديد الأوعية العقارية الخاصة بمشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار -عدل 3- على المستوى الوطني”.

وفي 22 فيفري، أكد وزير السكن، أنه سيتم اطلاق برنامج عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.

وخلال رده على أسئلة النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير إن انطلاق برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه الرئيس تبون سيكون قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة.