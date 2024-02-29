-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عدل 3.. بلعريبي يكشف عن تحديد الأوعية العقارية

الشروق أونلاين
  • 970
  • 0
عدل 3.. بلعريبي يكشف عن تحديد الأوعية العقارية
أرشيف

كشف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، الخميس، عن تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار الجديد “عدل 3” على المستوى الوطني.

وأوضح بلعريبي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أنه “تم, بصفة استباقية، تحديد الأوعية العقارية الخاصة بمشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار -عدل 3- على المستوى الوطني”.

وفي 22 فيفري، أكد وزير السكن، أنه سيتم اطلاق برنامج عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.

وخلال رده على أسئلة النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير إن انطلاق برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه الرئيس تبون سيكون قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة.

مقالات ذات صلة
غزة تنادي

غزة تنادي

“زوبعة الهقار 2024”.. تمرين تكتيكي جديد للجيش بتمنراست

“زوبعة الهقار 2024”.. تمرين تكتيكي جديد للجيش بتمنراست

حملات تحسيسية لمواجهة مجازر الطرقات في رمضان

حملات تحسيسية لمواجهة مجازر الطرقات في رمضان

عشية رمضان

عشية رمضان

نصائح لقيادة آمنة أثناء تساقط الأمطار

نصائح لقيادة آمنة أثناء تساقط الأمطار

هذه نصائح الحماية المدنية لمواجهة خطر السيول

هذه نصائح الحماية المدنية لمواجهة خطر السيول

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد