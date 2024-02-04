عدل 3.. معلومات مضللة منتشرة عبر الشبكات وهذا ما يجب معرفته!

مع إعلان رئيس الجمهورية عن برنامج عدل 3 في أكتوبر المنصرم، اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي،منشورات مضللةما جعل المتابعين في حيرة من أمرهم.

ومع ازدياد حاجة المواطن الى سكن يناسب دخله المتوسط،خاصة أولئك الذين ضاعت عليهم فرصة الاستفادة مع عدل 1و2، بدا الأمر وكأن الجميع يريد أن يتمسك بقشة تبعث الأمل في قلوبهم، حتى وإن كانت القشة عبارة عن أخبار مزيفة.

رفع المشاهدات

كان الإعلان عن برنامج البيع بالإيجار فرصة لظهور عشرات الصفحات والمجموعات على فيسبوك التي تتحدث عن عدل 3 وكأنها مفوضة من جهة رسمية.

وصار مسيرو هذه الصفحات يقدمون مستجدات للمتابعين ويعدونهم بالجديد مما رفع عدد المشتركين إلى مئات الآلاف، وهو الهدف الذين كانوا يخططون له.

وعلى سبيل المثال، وصل عدد المشتركين في إحدى الصفحات التي تدّعي أنها تقدم الجديد حول برنامج عدل 3 إلى نحو مليون مشترك، في حين تتراوح الصفحات الأخرى بين 7 آلاف وأكثر من 300 ألف مشترك.

أخبار مضللة وتفاعل كبير

ومن بين الأخبار المضللة التي تقدمها هذه الصفحات:

– تحديد أسعار الشقق من 3 و4 غرف، وهي نفس الأسعار التي تم اعتمادها في عدل 2، في حين أن وزير السكن والعمران صرح أن الأسعار من المتوقع أن تكون أعلى تكلفة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.

– عدد الأقساط الشهرية وقيمتها والمساهمة الأولية.

– الإعلان عن فتح موقع عدل لاستقبال التسجيلات الجديدة، في حين أن الموقع لم ينه بعد نشاطه مع مكتتبي عدل 2.

– تقديم شروط برنامج عدل 2 على أنها الشروط الجديدة التي تم اعتمادها في عدل 3، لإقناع المتابعين أن لديهم مصادر خاصة تطلعهم على الجديد.

أسئلة كثيرة وحقيقة غائية

مع وجود عدد كبير من الصفحات التي تتحدث باسم عدل 3، ضاعت الحقيقية التي ينشدها المواطن الذي بات يطرح أسئلة ملحة وينتظر الإجابة التي تأتيه من كل صوب متباينة ومتناقضة.

وحتى بعد أن بدأت الجهات الرسمية تعلن تباعا عن بعض التفاصيل حول برنامج السكن الجديد، لا يزال الكثير من المواطنين يتجاهلونها، أو بالأحرى يبحثون عن المزيد لحاجتهم الملحة للسكن.

والظاهر أن بعض المتابعين وصولوا الى نتيجة مفادها أن هذه الصفحات جاءت لقنص المشتركين فقط، مثلما أشار إلى ذلك مولود مولاي في تعليقه، الذي قال: ” هؤلاء الناس يكذبون عليكم وهذه الصفحة أصلا فتحها صاحبها لرفع عدد المشتركين”.

تنبيه وتوضيح

وفي هذا السياق أيضا، نبهت بعض الحسابات إلى عدم الانسياق وراء الاخبار التي تستخدم اسم وكالة عدل لرفع الاشتراك في صفحاتها، أو لسرقة معلومات حول الأشخاص.

وأوضحت هذه الحسابات إلى أن أي معلومة حول هذه الصيغة الجديدة من السكن، لن تكون إلا عبر الموقع الرسمي للوكالة، أو صفحتها على فيسبوك التي تضم 340 الف مشترك، والتي يمكن الوصول إليها عبر الموقع، لأن البحث عنها بطريقة عشوائية يمكن أن يقود المتابعين الى صفحات مزيفة.

متى يبدأ الاكتتاب؟

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن بداية الاكتتاب في برنامج “عدل 3” ستكون قبل نهاية السداسي الأول 2024، وهذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.

كيف يكون الاكتتاب؟

أوضح السيد بلعريبي أن عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3 ستتم بطريقة “إلكترونية ورقمية” أي صفر ورق، حيث أنها سترتكز على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي للمكتتب، وفق ما نشرته وكالة الانباء الجزائرية.

ما كلفة سكنات عدل 3؟

أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى إمكانية ارتفاع تكلفة سكنات عدل 3 نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء.

ما هي شروط الاستفادة؟

عن شروط الاستفادة من هذه الصيغة، قال بلعريبي في وقت سابق، إنه لا توجد تغييرات في شروط الاكتتاب بالنسبة للسن ومدة التسديد، بحسب ما نشرته ” الشروق”.