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الجزائر

“عدل 3”.. هام للمكتتبين الذين تلقوا إشعارا بالرفض بسبب “ملفات غير مطابقة”

محمد فاسي
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“عدل 3”.. هام للمكتتبين الذين تلقوا إشعارا بالرفض بسبب “ملفات غير مطابقة”
الشروق أونلاين
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تشرع في الإجابة على أسئلة المكتتبون المرفوضون

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أنه يمكن للمواطنين الذين وُصفت ملفاتهم بغير المطابقة، استخراج وتحميل بعض الوثائق المحددة فقط عبر المنصة الإلكترونية.

وجاء في توضيح نشرته الوكالة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، ردًا على سؤال وردها: “ملفك غير مطابق، هل يمكن استخراج هذه الوثائق فقط؟”، أن الوثائق المعنية هي: شهادة الإقامة، التصريح الشرفي، وكشف الراتب الخاص بشهر جوان 2024.

وأكدت “عدل” أن بإمكان المعنيين تحميل هذه الوثائق عبر المنصة.

“عدل 3”.. أسئلة عديدة يطرحها المكتتبون المرفوضون وهذه إجاباتها

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تفاصيل هامة تتعلق بمعالجة ملفات المكتتبين المرفوضة، مؤكدة أن جميع العمليات المرتبطة بالطعن وتصحيح الوثائق تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل إلى مقراتها.

وأوضحت الوكالة أن رفض الملفات بسبب “شهادة التنازل” يستوجب على المعنيين تحميل نسخة أصلية من الشهادة وفق الصيغة التي سُجّل بها الملف سابقًا، دون اشتراط تاريخ معين لاستخراج الوثيقة.

كما أكدت أنه بإمكان المكتتبين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعون إلكترونية بسهولة، وذلك بتحميل الوثائق الأصلية المطلوبة وفق ما هو مذكور في الإشعار المرسل، من خلال نفس المنصة.

وبخصوص حالات الرفض المتعلقة بالوضعية العائلية، أوضحت “عدل” أنه في حال كان سبب الرفض يعود إلى الحالة المدنية مثل الطلاق، فيمكن للمعني تقديم شهادة رسمية تثبت واقعة الطلاق.

أما فيما يتعلق بتحميل “التصريح الشرفي”، شددت الوكالة على ضرورة إدخال المعلومات المطلوبة أولاً على المنصة، ثم التوجه إلى خانة “الخيارات” لتحميل النموذج الصحيح المعتمد.

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التعليقات
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  • عبد الكريم بن لمبارك

    وماذا عن الأساتذة في جميع الأطوار الذين رفضت ملفاتهم بسبب كشف الراتب الذي أعطي لهم بدون ذكر كلمة شهر جوان 2024، والآن موظفي مديريات التربية خاصة مصلحة الأجور كلهم في عطلة ولا يمكن استخراج كشف الراتب إلا بعد عودة الموظفين نهاية شهر أوت. نرجو إيصال انشغالاتنا للمعنيين بالأمر

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