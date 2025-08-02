“عدل 3”.. هذه شروط ملفات الطعن القابلة للدراسة

أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” شروط قبول ملفات الطعن القابلة للدراسة عند تحميلها عبر المنصة الرقمية، مشيرة إلى ضرورة التقيّد بعدد من الضوابط لضمان معالجة الطعون بشكل صحيح.

وأكدت الوكالة أن الملف يكون قابلاً للدراسة في حال توافر جملة من المعايير، أبرزها وضوح الوثائق المرفقة وتطابق المعلومات الشخصية مع تلك المدرجة في الوثائق المحملة.

كما شددت الوكالة على ضرورة تحميل جميع الوثائق في ملف واحد، لا يتجاوز حجمه 5 ميغابايت، بالإضافة إلى التأكد من إرسال ملف الطعن.

“عدل 3”.. هام للمكتتبين الذين ضيعوا كلمة السر الخاصة بالمنصة

ونشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، “عدل” الخميس، فيديو توضيحيًا عبر صفحتها الرسمية، يشرح للمواطنين المعنيين كيفية استرجاع كلمة السر “mot de passe” الخاصة بحساباتهم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالاكتتاب ببرنامج “عدل 3”.

وأفادت الوكالة أن العملية تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي www.aadl.dz، ثم النقر على خيار “نسيت كلمة السر”. بعد ذلك، يُطلب من المكتتب إدخال الرقم التسلسلي ورقم الهاتف المرتبط بحسابه، ثم الضغط على زر “تأكيد”.

وبعد تنفيذ هذه الخطوات، يتم إرسال رقم تحقق إلى هاتف المكتتب في غضون 48 ساعة. وبمجرد استلام الرمز، يقوم المعني بإدخاله، ثم ملء بياناته الخاصة، وإدخال الرمز الظاهر في الصورة، قبل الضغط على “تأكيد”.

وتُختتم العملية بإدخال كلمة سر جديدة والتأكد من حفظها لتفادي تكرار فقدانها، ما يسمح للمكتتب باستعادة حسابه بشكل آمن وسريع.

ويهدف هذا التوضيح إلى تسهيل ولوج المكتتبين إلى حساباتهم، وتمكينهم من استكمال مختلف الإجراءات الإدارية أو متابعة ملفاتهم بطريقة سلسة وآمنة، خاصة في مهلة إيداع الطعون التي حُددت آجالها بـ 30 يوما.

“عدل 3”.. هام للمكتتبين الذين تلقوا إشعارا بالرفض بسبب “ملفات غير مطابقة”

وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أنه يمكن للمواطنين الذين وُصفت ملفاتهم بغير المطابقة، استخراج وتحميل بعض الوثائق المحددة فقط عبر المنصة الإلكترونية.

وجاء في توضيح نشرته الوكالة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، ردًا على سؤال وردها: “ملفك غير مطابق، هل يمكن استخراج هذه الوثائق فقط؟”، أن الوثائق المعنية هي: شهادة الإقامة، التصريح الشرفي، وكشف الراتب الخاص بشهر جوان 2024.

وأكدت “عدل” أن بإمكان المعنيين تحميل هذه الوثائق عبر المنصة.

“عدل 3”.. أسئلة عديدة يطرحها المكتتبون المرفوضون وهذه إجاباتها

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تفاصيل هامة تتعلق بمعالجة ملفات المكتتبين المرفوضة، مؤكدة أن جميع العمليات المرتبطة بالطعن وتصحيح الوثائق تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل إلى مقراتها.

وأوضحت الوكالة أن رفض الملفات بسبب “شهادة التنازل” يستوجب على المعنيين تحميل نسخة أصلية من الشهادة وفق الصيغة التي سُجّل بها الملف سابقًا، دون اشتراط تاريخ معين لاستخراج الوثيقة.

كما أكدت أنه بإمكان المكتتبين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعون إلكترونية بسهولة، وذلك بتحميل الوثائق الأصلية المطلوبة وفق ما هو مذكور في الإشعار المرسل، من خلال نفس المنصة.

وبخصوص حالات الرفض المتعلقة بالوضعية العائلية، أوضحت “عدل” أنه في حال كان سبب الرفض يعود إلى الحالة المدنية مثل الطلاق، فيمكن للمعني تقديم شهادة رسمية تثبت واقعة الطلاق.

أما فيما يتعلق بتحميل “التصريح الشرفي”، شددت الوكالة على ضرورة إدخال المعلومات المطلوبة أولاً على المنصة، ثم التوجه إلى خانة “الخيارات” لتحميل النموذج الصحيح المعتمد.