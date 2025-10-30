-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عدل 3.. وزير السكن يكشف موعد انطلاق المشاريع

الشروق أونلاين
سيتم خلال الأيام القادمة وعبر مختلف ولايات الوطن، الانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج “عدل 3″، حسب ما أعلن عنه وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق عملية التوزيع الوطنية للسكنات، أكد بلعربي الانتهاء من جميع الدراسات التقنية والمناقصات الوطنية المتعلقة بإنجاز ومتابعة 200 ألف وحدة سكنية، المبرمجة في الشطر الأول من برنامج عدل 3، في قانون المالية 2025.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن شهر نوفمبر الحالي سيشهد الانطلاق في إنجاز 60.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن.

واعتبر الوزير أن هذا المشروع الوطني الواعد يُنفذ وفق رؤيةٍ حديثة قائمة على السيادة الرقمية لقطاع السكن.

للإشارة، لا يزال العديد من مكتتبي هذه الصيغة السكنية، ممن رُفضت ملفاتهم، ينتظرون الرد على الطعون التي أودعوها خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر، عبر المنصة الرقمية الخاصة بوكالة عدل.

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، تسخير ما يزيد عن 300 عون تجاري، لدراسة ومعالجة طعون المكتتبين.

