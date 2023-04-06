عدل 3 وملفات المكتتبين المتوفين.. وزير السكن يحسم الجدل

تحدث وزير السكن و العمران طارق بلعريبي، الخميس، عن مصير ملفات مكتتبي عدل المتوفين وكذا عن البرامج السكنية الجديدة.

وخلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة بمجلس الأمة، أكد بلعريبي أن وضعية النساء الأرامل الذين توفي أزواجهن بعد قبول ملفاتهم أو بعد دفعهم الشطر الأول لا تعدوا من الوضعيات العالقة حيث تم تسوية ملفاتهم.

وكشف الوزير عن استفادة 1276 أرملة من مسكن عدل، بينما تم تسوية 781 ملف لصالح العائلات الذي لديها ما يعرف “بالفريضة”.

كما أشار الوزير إلى أن الفئة التي قبلت ملفاتهم ولم يدفعوا الشطر الأول وتوفوا غير معنيين بتسوية الوضعيات على اعتبار أن الملف لا يتم توريثه.

من جهة أخرى وفي رده عن سؤال حول وجود برامج سكن جديدة، قال بلعربي إن هَم وتركيز الوزارة منصب في المليون وحدة سكنية التي هي قيد الإنجاز، ومن بعدها يتم الحديث عن برامج أخرى.