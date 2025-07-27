“عدل 3”: 870 ألف مسجّل تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم

تمكّن ما يزيد عن 870 ألف مسجّل في منصة “عدل 3″، من الولوج إلى حساباتهم والاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، إلى غاية مساء الأحد، حسب ما أكده بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وأكد البيان أن “العملية تمّت في ظروف تقنية جيدة”. مذكّرة بأن “المسجّلين الذين رُفضت ملفاتهم، يمكنهم تقديم طعن عبر ذات المنصة”، من خلال الفضاء المخصص لذلك، في الآجال القانونية المحدّدة، وهي 30 يوما بعد تلقّي الإشعار بالرفض.

فيديو يوضح كل التفاصيل حول كيفية الاطلاع على نتائج معالجة ملفات المسجّلين في “عدل 3”

وعشية إعلان نتائج دراسة ملفات المسجّلين، نشرت وكالة “عدل” يوم السبت، مقطع فيديو يوضح كيفية الاطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفات المسجّلين للاستفادة من السكن في إطار برنامج “عدل 3”.

وحسب ما يوضحه الفيديو، يمكن للمسجّلين الاطلاع على نتائج معالجة ملفاتهم بداية من منتصف نهار الأحد 27 جويلية، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية للوكالة. ويتمّ ذلك من خلال التوجّه إلى خانة “اكتتاب – souscription”، لتظهر أمام المسجّل إما:

عبارة “مقبول – favorable”: التي تمكّن المسجّل من استظهار وثيقة “إشعار بالقبول”،

أو “غير مقبول – défavorable”: التي تتيح للمسجّل استظهار “إشعار بالرفض” يبيّن أسباب رفض الملف.

وفي حالة رفض الملف بسبب وجود نقص في الوثائق اللازمة للاكتتاب، يمكن للمسجّل المرفوض إجراء طعن على نتيجة التسجيل. مع تحميل الوثائق المطلوبة من أجل إعادة معالجة ودراسة ملفه من جديد.

وسجّل للاستفادة من سكنات “عدل 3″، أكثر من مليون و440 ألف مواطن، عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، في الفترة ما بين 5 و18 جويلية 2024.

وقالت وزارة السكن والعمران والمدينة بعد اختتام التسجيلات، أنها ستُستأنف من جديد، مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب.

تذكير بشروط التسجيل للاكتتاب في برنامج “عدل 3″

ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.

كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي: