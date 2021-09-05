-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عدم الالتزام بالحجر الصحي: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة منذ 17 أوت الماضي

الشروق أونلاين
  • 46
  • 0
عدم الالتزام بالحجر الصحي: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة منذ 17 أوت الماضي

كشفت مصالح الأمن الوطني أنه تم تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقواعد الحجر الصحي, خلال الفترة الممتدة ما بين 17 أوت إلى غاية 3 من شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، في بيان لها أنه تم تسجيل 18022 مخالفة في أسبوعين وتتوزع هذه المخالفات على 2990 مخالفة تتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي, و 2646 مخالفة ذات الصلة بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة, إضافة إلى وضع 12386 مركبة في المحشر.

وأضاف البيان أن  مصالح الشرطة تسهر على “تكثيف” دوريات وعمليات المراقبة, موازاة مع النشاطات التحسيسية عبر كافة إقليم اختصاص مصالحها للمساهمة في “مجابهة” انتشار هذا الوباء القاتل.

مقالات ذات صلة
150 جزائري ماتوا غرقا خلال 3 أشهر

150 جزائري ماتوا غرقا خلال 3 أشهر

وزارة العمل تمدد آجال التدابير الاستثنائية للاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي

وزارة العمل تمدد آجال التدابير الاستثنائية للاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي

انتهى زمن رأس القائمة.. ولا انسداد بالبلديات مستقبلا!

انتهى زمن رأس القائمة.. ولا انسداد بالبلديات مستقبلا!

رزيق: منطقة التجارة الإفريقية الحرة ستسمح باستغلال الموارد الأولية في الصناعات التحويلية

رزيق: منطقة التجارة الإفريقية الحرة ستسمح باستغلال الموارد الأولية في الصناعات التحويلية

هل ستقتني الجزائر منظومة إس 500 الروسية القادرة على تدمير الأقمار الصناعية؟

هل ستقتني الجزائر منظومة إس 500 الروسية القادرة على تدمير الأقمار الصناعية؟

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد