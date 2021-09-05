عدم الالتزام بالحجر الصحي: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة منذ 17 أوت الماضي

كشفت مصالح الأمن الوطني أنه تم تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقواعد الحجر الصحي, خلال الفترة الممتدة ما بين 17 أوت إلى غاية 3 من شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، في بيان لها أنه تم تسجيل 18022 مخالفة في أسبوعين وتتوزع هذه المخالفات على 2990 مخالفة تتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي, و 2646 مخالفة ذات الصلة بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة, إضافة إلى وضع 12386 مركبة في المحشر.

وأضاف البيان أن مصالح الشرطة تسهر على “تكثيف” دوريات وعمليات المراقبة, موازاة مع النشاطات التحسيسية عبر كافة إقليم اختصاص مصالحها للمساهمة في “مجابهة” انتشار هذا الوباء القاتل.