عدوان إسرائيلي يدمّر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بالكامل (فيديو)

استهدف عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن عدوان الاحتلال دمّر المبنى المستهدف بالكامل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وذكرت القناة أن السفير الإيراني وعائلته بصحة جيدة، بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن قوات الدفاع الجوي السورية تصدّت لأهداف معادية في محيط العاصمة.

قبل أن تعلن في وقت لاحق من اليوم، أن الأمر يتعلق بعدوان إسرائيلي استهدف مبنى في حيّ المزة بدمشق.