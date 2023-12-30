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العالم

عدوان من البحر المتوسط على سوريا

الشروق أونلاين
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عدوان من البحر المتوسط على سوريا
أرشيف
سوريا

تعرضت مناطق من جنوب مدينة حلب في سوريا لعدوان إسرائيلي مساء السبت، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري.

ووقع العدوان في حدود الساعة 20: 17 بالتوقيت المحلي (15:20 بتوقيت الجزائر)، حيث تمّ رصده من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية.

واستهدف العدوان الإسرائيلي عددا من النقاط جنوب مدينة حلب، وأسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، يضيف المصدر.

ولم تذكر وكالة الأنباء السورية تفاصيل أخرى حول المواقع التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، وطبيعة الهجوم.

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