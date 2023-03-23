عدوى فيروسية تضرب منتخب هولندا قبل مواجهة “الديوك”

قال الاتحاد الهولندي في بيان رسمي له، إن خمسة لاعبين من المنتخب غادروا المعسكر التدريبي صباح الخميس، بسبب معاناتهم من عدوى فيروسية.

وسيحرم هذا الفيروس، رونالد كومان مدرب هولندا من الثنائي كودي جاكبو مهاجم ليفربول، وماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ.

وتشمل قائمة المصابين بعدوى فيروسية في صفوف هولندا،أيضا كل من جوي فيرمان وسفين بوتمان وبارت فيربروغن.

كما اضطر كومان، مدرب هولندا لاستبعاد عناصر أخرى بسبب إصابات مختلفة .

وكشفت صحيفة “ليكيب” أن منتخب هولندا وصل إلى فرنسا بقائمة تعاني من غيابات عديدة بسبب فيروس ضرب عددا من اللاعبين.

وتم استدعاء 3 لاعبين جدد إلى قائمة هولندا، وهم مدافع إنتر ميلان ستيفان دي فري، لاعب بايرن ميونخ ريان جرافينبيرش ، وكجيل شيربن حارس مرمى فيتيس أرنهيم.

ويستقبل منتخب فرنسا، المنتخب الدنماركي، الجمعة، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ليلا، بـ”استاد دو فرانس” في افتتاح المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2024 .