عديد الأفارقة يُطالبون بِمنح الصّحراء الغربية حق الانضمام إلى “الكاف”

أبدى عديد رؤساء اتحادات الكرة عبر أرجاء إفريقيا، دعمهم لِزميلهم الجزائري جهيد زفيزف، لِإلغاء المادّة التي تُعيق انضمام الصّحراء الغربية إلى “الكاف”.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في نسختها الـ 44 بِتنزانيا، الأربعاء الماضي. وبعد مداخلة رئيس “الفاف” جهيد زفيزف طالبا من “الكاف” حذف هذه المادّة، التي أدرجها نظام المغربي محمد السادس في تاريخ سابق، بِواسطة بيدقَيه رئيس اتحاد الكرة فوزي لقجع والاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.

وفي بيان نشرته مساء السبت، قالت “الفاف”: “وبعد اختتام أشغال الجمعية العامة، قام عدد من رؤساء الاتحادات الأعضاء بِالاتصال بِالوفد الجزائري، للتعبير عن دعمهم والالتزام بِنهجها للحفاظ على الهيئة القارية لكرة القدم من أي تدخّل سياسي”.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الأربعاء الماضي، قد ردّ على مداخلة الرجل الأوّل في الهيئة الجزائرية للعبة جهيد زفيزف، الخاصّة بِملف الصّحراء الغربية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الكاف”، في طبعتها الـ 44 بِتنزانيا.

وقال باتريسي موتسيبي إن إدراج مادّة تُعيق انضمام الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية إلى “الكاف”، مسؤولية يتحمّلها الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومكتبه التنفيذي. في إشارة إلى الملغاشي أحمد أحمد ونائبه الثالث (آنذاك) المغربي فوزي لقجع.

وأضاف المسؤول الكروي الجنوب إفريقي إن “الفريق” الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يسعى جاهدا لِإزالة كلّ سلبيات الطاقم السابق الذي أشرف على “الكاف”، بِما فيها قرارات اجتماع العاصمة المغربية الرباط.

وثمّن باتريس موتسيبي الملاحظة التي أبداها زميله جهيد زفيزف، وقال إن ما تطرّق إليه رئيس “الفاف” سيُدوّن في أجندة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل معالجته في المستقبل القريب.