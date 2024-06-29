عديد الأندية التركية تريد خدمات يوسف عطال

أبرزهما بشكتاش وغلطة سراي

دخل الدولي الجزائري، يوسف عطال، في مفكرة عديد الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أنهى مشواره مع نادي أضنة دمير سبور الذي لعب له لمدة ستة أشهر، بعد الذي حدث له مع نادي نيس الفرنسي.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن ناديي بشكتاش وغلطة سراي يريدان ضم الدولي الجزائري بصفقة انتقال حر، كاشفا بأن اللاعب رفض عرضا من ناديه السابق أضنة دمير سبور لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف التقرير أن بشكتاش يضع يوسف عطال ضمن اهتماماته لتعزيز الجهة اليمنى من خط الدفاع، لكنه يتعين عليه أولا تسريح لاعبه الفرنسي فالنتين روزييه هذا الصيف، بينما يريد غلطة سراي التعاقد مع النجم الجزائري، ويضعه كخيار ثان ضمن قائمته المختصرة لتعزيز خط دفاعه.

وإلى جانب غلطة سراي وبشكتاش اللذين يهتمان بالتعاقد مع الدولي الجزائري، فإن نادي إسطنبول باشاك شهير التركي وآيك أثينا اليوناني يريدان أيضا ضم يوسف عطال في الفترة المقبلة، غير أن النادي التركي غير قادر على دفع قيمة الصفقة، وفقا لما ورد في تقرير الموقع الفرنسي.