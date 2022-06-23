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رياضة

عدّاء من مقدونيا الشمالية مُعجبًا: الوقود رخيص بِوهران والطّعام شهيّ!

علي بهلولي
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عدّاء من مقدونيا الشمالية مُعجبًا: الوقود رخيص بِوهران والطّعام شهيّ!
ح.م
يوفان ستويسكي

أبدى رياضي من مقدونيا الشمالية يُشارك في ألعاب البحر المتوسّط بِوهران، الخميس، تعجّبه لِعدم غلاء سعر وقود السيارات بِالجزائر، وأيضا لِشهية الطّعام المقدّم له.

وقال العدّاء المقدوني الشمالي يوفان ستويسكي إن سعر وقود السيارات في متناول المستهلك بِعاصمة الغرب الجزائري، وأشار إلى كمية 6 لترات من وقود الديزل بـ 1 أورو فقط. عِلما أن اللّيتر الواحد من المادّة ذاتها في مقدونيا الشمالية يُقدّر بِنحو 1.7 أورو.

كما نشر عدّاء سباقات السّرعة المقدوني الشمالي صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الخميس، لِنوعية الطعام المقدّم له بِالقرية المتوسّطية لِوهران، ووصفه بـ “اللّذيذ”.

وتوجّه العدّاء يوفان ستويسكي بِتشكّراته الحارّة إلى السلطات الرياضية الجزائرية، نظير حفاوة الاستقبال، وجودة التنظيم.

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