عدّة أندية أوروبية مُهتمّة بِهذا الدولي الجزائري الشاب

ترغب عدّة أندية أوروبية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد نعيم العيدوني، خلال فترة التحويلات الصيفية 2022.

وينشط المدافع العيدوني (19 سنة) في فريق الأواسط لِنادي كليرمون فوت الفرنسي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان الحالي.

وتتمثّل أسماء الأندية التي تُريد الاستفادة من خدمات العيودني في: بيتيس وفياريال ومايوركا من إسبانيا، وفرق أخرى من فرنسا. كما ذكره الموقع المحلّي “فوت ميركاتو” في تقرير له بِهذا الشّأن نشره، الخميس.

وكان لاعب الخط الخلفي نعيم العيدوني، قد خاض كامل أطوار مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنافسه الياباني، في الدورة الدولية بِفرنسا بعد ظهيرة الثلاثاء الماضي. وقبل ذلك بِنحو أسبوع، شارك هذا اللاعب المُغترب أساسيا في المباراة الودّية الثانية أمام فلسطين، حيث يظهر في الصورة المُدرجة أدناه، ضمن صف الواقفين، الثاني من اليمين.