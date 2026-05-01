عراقجي: “مقامرة نتنياهو” كلفت أمريكا 100 مليار دولار

فند وزير الخارجية الإيراني،عباس عراقجي، الجمعة، ادعاءات وزارة الحرب الأمريكية بشأن تكاليف الحرب، مشيرا إلى أنها كلفت 4 أضعاف الرقم المعلن.

وأكد عراقجي، في منشور على منصة “إكس” أنّ “البنتاغون يكذب”، موضحاً أنّ “مقامرة نتنياهو” كلفت الولايات المتحدة بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الرقم المعلن.

وأوضح عراقجي أنّ التكاليف غير المباشرة على دافعي الضرائب الأميركيين هي أعلى بكثير، مشيراً إلى أنّ الفاتورة الشهرية لكل أسرة أميركية بلغت 500 دولار وهي في ازدياد سريع.

وقال إنّ “إسرائيل أولاً” تعني دائماً “أميركا أخيراً”.