عراقجي: “مقامرة نتنياهو” كلفت أمريكا 100 مليار دولار
فند وزير الخارجية الإيراني،عباس عراقجي، الجمعة، ادعاءات وزارة الحرب الأمريكية بشأن تكاليف الحرب، مشيرا إلى أنها كلفت 4 أضعاف الرقم المعلن.
وأكد عراقجي، في منشور على منصة “إكس” أنّ “البنتاغون يكذب”، موضحاً أنّ “مقامرة نتنياهو” كلفت الولايات المتحدة بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الرقم المعلن.
The Pentagon is lying. Netanyahu’s gamble has directly cost America $100b so far, four times what is claimed.
Indirect costs for U.S. taxpayers are FAR higher. Monthly bill for each American household is $500 and rising fast.
Israel First always means America Last.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 1, 2026
وأوضح عراقجي أنّ التكاليف غير المباشرة على دافعي الضرائب الأميركيين هي أعلى بكثير، مشيراً إلى أنّ الفاتورة الشهرية لكل أسرة أميركية بلغت 500 دولار وهي في ازدياد سريع.
وقال إنّ “إسرائيل أولاً” تعني دائماً “أميركا أخيراً”.