عراقي يدخل الجزائر بجواز سفر مزور ليدفن زوجته في بوسعادة

محكمة الدار البيضاء أدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا

وقعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الأحد، عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر غير نافذة في حق شخص يدعى “ش. ع. عبد الله” ويتعلق الأمر بعريف سابق في الجيش الكردي، وعضو سابق بالاتحاد الوطني الكردستاني، بعد توقيفه متلبسا بحيازة جواز سفر عراقي محل بحث من طرف “الانتربول” وذلك أثناء مغادرته التراب الوطني نحو فرنسا.

حيثيات الملف حسب ما ناقشته المحكمة الأحد، انطلقت من تحقيقات أمنية باشرتها شرطة الحدود بمطار الجزائر الدولي شهر أوت 2022 بعد توقيف رعية عراقي كان بصدد مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا مقر إقامته بعد الاشتباه في صحة جواز سفره، وتبين استنادا لتحريات مكثفة أن الوثيقة المحجوزة محل بحث من قبل الشرطة الدولية الجنائية، وقد تم تداولها من قبل أحد التنظيمات الإرهابية بعد ما قاموا بسرقتها من مقر دوائر إدارية بمحافظة الأنبار بالعراق، وأن المتهم كان يتنقل بهوية منتحلة لشخص آخر طيلة سنوات من مغادرته بلده نحو أوروبا خلال هجرة جماعية بمساعدة شبكات مختصة في تهريب البشر، وطالبته باللجوء السياسي والإنساني أثناء وصوله إلى فرنسا، أين تمكن المتهم من استخراج والحصول على عدة وثائق فرنسية بالهوية المزورة، منها وثيقة زواجه وبطاقة تعريف وبطاقة إقامة، كما تلقت المصالح الأمنية خلال التحقيقات بملف الحال إرسالية من السلطات العراقية مفادها أن جواز السفر مسروق.

بالمقابل، كشفت محاكمة المتهم الأحد ، باعتراف منه أنه فعلا اقتنى جواز السفر المزور حتى يتمكن من الهجرة نحو أوروبا، واستعمل اسما مستعارا بعد استقراره بفرنسا وارتباطه بفتاة جزائرية تحمل جنسية فرنسية، كما صرح أنه لم يكن الوحيد الذي قام باقتناء جواز سفر مسروق، وذلك بعد عرض مجموعة من الجوازات الفارغة للبيع بالسوق السوداء تم الاستيلاء عليها من قبل متطرفين أو ما يعرف بتنظيم “داعش” من مقر دائرة إدارية وإعادة بيعها لعشرات الأشخاص، اغلبهم فروا عبر قوارب الموت نحو عدة دول اوروبية منها ايطاليا و اليونان.

وصرح المتهم أنه استقر بهوية مزورة تم تدوينها بجواز السفر باسم شخص يدعى “محمد علي عبد الله”، وظل يتنقل بها داخل دول الاتحاد الأوروبي، وممارسة نشاطه الاستثماري في مجال المقاولات الذي توسع إلى شركات واستثمارات كبرى.

المتهم برر خلال سماع أقواله الأحد أن سبب دخوله التراب الوطني كان من أجل تسوية اجراءات دفن زوجته التي طالبته قبل وفاتها بدفنها بقبر والدها في منطقة بوسعادة، بعد ما أصيبت بمرض خطير، وهو ما أقدم عليه المتهم تنفيذا لوصية زوجته، أين جرى توقيفه من قبل مصالح الشرطة بالمطار الدولي.

وطالب المتهم على لسان محاميه إفادته بظروف التخفيف بعد ما التمس النائب العام توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا عن تهمة جناية الانخراط في تنظيم إرهابي، وجنايتي استعمال وثيقة مزورة وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد في صحيفة السوابق القضائية للغير.

مريم. ز