عراقي يستعرض مهاراته في القنص في ابنته
أثار مقطع فيديو لرجل يحاول استعراض مهاراته في القنص في ابنته، موجة استنكار واسعة بين العراقيين.
ووجه الأب العراقي كلامه للمتابعين قائلا، بأنه سيقدم لهم “عرضا ترفيهيا وفعالية صغيرة”.
😡مازحها بطلقة.. فيديو لقناص حاول اغتيال ابنته يهز #العراق
في مشهد مرعب مجرد من الأبوة والإنسانية، كما وصف، سجل أب عراقي فيديو هزّ مشاعر العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين.
pic.twitter.com/IrugqpjePz
— 𝓗𝓾𝓷𝓽𝓮𝓻🇸🇦🇺🇲 (@eusticehunter) April 30, 2022
وظهر في الفيديو، الأب العراقي وهو يصوب سلاحه الناري(كلاشنكوف) نحو ابنته التي طلب منها أن تحمل في فمها علبة زجاجية وتثبت في مكانها، ومن حسن حظ أن الرصاصة أصابت الزجاجة ولم تصب الطفلة.
واتهم المتابعون المستاؤون من هذه ” الفعالية” الخطيرة، الأب بأنه كان على وشك ارتكاب جريمة، وبأن مكانه كان يجب أن يكون في “السجن”أو في ” مصحة نفسية”.
هذا مكانه السجن او في احسن الاحوال مصحة نفسية
— Dr.MaRwAn🇮🇶🇨🇦 (@Drmarwan75) April 30, 2022
وغرد أحد المتابعين على تويتر بأن “هذا الأب المفروض يقف في نفس المكان إلي وقفت فيه ابنته ويعدم على فعله واستهتاره”.
هذا الاب المفروض يقف في نفس المكان الي وقفت فيه ابنته ويعدم
على هذا فعله واستهتارهhttps://t.co/p7FAs8MtU7
— انهض ياعراق (@HrOrrD18j7qdHI2) April 30, 2022
ورفع إعلاميون وحقوقيون عراقيون هاشتاغات ونداءات عاجلة تطالب السلطات الأمنية في العراق بالتحرك السريع للقبض على هذا الشخص الذي وصفوه بأنه لا يملك ضميرا.