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جواهر

عراقي يستعرض مهاراته في القنص في ابنته

جواهر الشروق
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عراقي يستعرض مهاراته في القنص في ابنته
ح.م

أثار مقطع فيديو لرجل يحاول استعراض مهاراته في القنص في ابنته، موجة استنكار واسعة بين العراقيين.
ووجه الأب العراقي كلامه للمتابعين قائلا، بأنه سيقدم لهم “عرضا ترفيهيا وفعالية صغيرة”.

وظهر في الفيديو، الأب العراقي وهو يصوب سلاحه الناري(كلاشنكوف) نحو ابنته التي طلب منها أن تحمل في فمها علبة زجاجية وتثبت في مكانها، ومن حسن حظ أن الرصاصة أصابت الزجاجة ولم تصب الطفلة.
واتهم المتابعون المستاؤون من هذه ” الفعالية” الخطيرة، الأب بأنه كان على وشك ارتكاب جريمة، وبأن مكانه كان يجب أن يكون في “السجن”أو في ” مصحة نفسية”.

وغرد أحد المتابعين على تويتر بأن “هذا الأب المفروض يقف في نفس المكان إلي وقفت فيه ابنته ويعدم على فعله واستهتاره”.

ورفع إعلاميون وحقوقيون عراقيون هاشتاغات ونداءات عاجلة تطالب السلطات الأمنية في العراق بالتحرك السريع للقبض على هذا الشخص الذي وصفوه بأنه لا يملك ضميرا.

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