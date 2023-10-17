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رياضة

عرامة يعود إلى شباب قسنطينة

عمر سلامي
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عرامة يعود إلى شباب قسنطينة
أرشيف
طارق عرامة

أعلنت إدارة شباب قسنطينة تعيين طارق عرامة في منصب مدير رياضي للفريق، بعد إجتماع مجلس الإدارة .

وقالت إدارة شباب قسطينة في بيان لها على الصفحة الرسمية للنادي، على “فايسبوك”: ” تعلن إدارة النادي الرياضي القسنطيني وبعد اجتماع مجلس إدارة الفريق صباح اليوم، بالجزائر العاصمة، أنه قد تقرّر تعيين السيد “طارق عرامة ” في منصب مدير رياضي للفريق”.

وبتعيين العائد إلى بيت “الشباب” طارق عرامة، تكون مهمة المسؤول عن تسيير المرحلة الانتقالية ياسين فرصادو، قد انتهت.

وكان فرصادو قد كلف بتسيير المرحلة الانتقالية في الفريق، بعد المصادقة يوم9 أكتوبر الجاري، على استقالة المدير العام لشركة النادي الرياضي القسنطيني محمد بوالحبيب.

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