عرامة ينجح في إقناع ديب بالبقاء لموسمين إضافيين في شباب قسنطينة

المدرب الكبير يقرر إلغاء كل الوديات ضد النوادي الجزائرية

نجحت إدارة شباب قسنطينة في الساعات الأخيرة، بقيادة المدير العام طارق عرامة، في إقناع قائد الفريق إبراهيم ديب بالبقاء في الفريق إلى غاية صائفة 2028، وذلك بعدما دخل اللاعب اهتمامات شبيبة القبائل في “الميركاتو” الصيفي الحالي، وكان على وشك الالتحاق بـ “الكناري” الأسبوع المنقضي، عقب العرض المالي الكبير الذي لحقه عبر وكيل أعماله من إدارة الشبيبة، قبل أن يتمكن عرامة من إقناع ديب من ثمة المواصلة بألوان “السنافر” إلى غاية نهاية عقده، وذلك بحسب آخر الأخبار المستقاة من بيت النادي القسنطيني.

وكشفت ذات المصادر، عن اتخاذ الإدارة قرار الرفع من أجرة ديب لإقناعه بالبقاء كآخر خطوة، وهو الذي تلقى عرضا ماليا مغريا من الشبيبة في الأسابيع الأخيرة، حيث كان مناجير الفريق يزيد منصوري على تواصل دائم مع ديب للتأثير عليه وبالتالي الحصول على موافقته النهاية، غير أن اللاعب كان مترددا في عديد المرات، وهو الأمر الذي صب في مصلحة النادي القسنطيني، فضلا عن تمسك المدرب التونسي بقرار الاحتفاظ بديب في التعداد بالنظر إلى وزنه في التشكيلة، علما أن ديب الذي لعب لنصر حسين داي وجمعية الخروب في وقت سابق يكون قد وجد الاستقرار في شباب قسنطينة عقب المواسم الطويلة التي قضاها يدافع عن اللونين الأخضر والأسود.

وفي سياق آخر، اتخذ المدرب منذر الكبير قرار إلغاء كل المباريات الودية المبرمجة في تربص حمام بورقيبة ضد النوادي الجزائرية، التي اختار دونها التحضير هناك، إذ سيكون الحزم السعودي وناديان من تونس ضمن برنامج مواجهات النادي القسنطيني الذي كان قد ضمن قبل أيام خوض مواجهتين ضد شباب بلوزداد وأولمبيك أقبو المتواجدين في طبرقة، وذلك بسبب تفضيل الطاقم الفني خوض مباريات مع أندية تونسية، ومن الأقسام السفلى بهدف الوقوف على مدى استجابة اللاعبين للبرنامج التحضيري الذي يخضعون له في التربص، فضلا عن كون مواجهة نواد من الجزائر من شأنه أن يتسبب في إصابات للاعبين بالنظر إلى الروح التنافسية والحساسية الموجودتين بين الفرق الجزائرية.

يحدث هذا في الوقت الذي قرر الكبير الرفع من حجم التدريبات من خلال المرور إلى تطبيق برنامج جديد مغاير لذلك الذي خضر له اللاعبون في تربص قسنطينة، سواء من الجانب البدني أم حتى الفني بتجريب عديد الخطط التي تتماشى ومخططات التقني التونسي الذي يكون قد رسم التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في بطولة الموسم الجديد قبل غلق ملف الاستقدامات الذي يبقى النقطة التي تؤرق المدرب الكبير في الوقت الحالي.

وتنتظر إدارة النادي التحاق الثنائي أتيبو من الكونغو الديمقراطية وكذا السوداني ضيوف إلى تونس للاندماج في التربص، فضلا عن الانتهاء أيضا من مسلسل المهاجم مسوسة، حيث يستعجل التقني التونسي التحاق كل اللاعبين والوافدين الجدد، علما أن ضيوف وأتيبو ينتظران الحصول على تأشيرة دخول الجزائر للالتحاق بتربص حمام بورقيبة، وذلك لتفادي أي عائق في نهاية التربص، حيث يحرص المدرب الكبير على تجميع كل اللاعبين في قسنطينة بعد تاريخ 15 أوت لوضع آخر الروتوشات قبل انطلاق المسابقة المحلية.