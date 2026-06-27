عرس وجنازتان

تخلّلت منافسة كأس العالم 2026 لِكرة القدم حالتا وفاة، مسّت منتخبا فرنسا وهولندا.

وهكذا فقد الناخب الوطني الفرنسي دييدي ديشان والدته، فعاد إلى بلده قادما من أمريكا لِتشييع جنازتها، وغاب بِالتالي عن مباراة “الديكة” والنرويج، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، مساء الجمعة.

أمّا مهاجم منتخب هولندا كودي غاكبو (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة)، فقد أعلن، السبت، عن وفاة ابنه قبل أن يُبصر النّور (وُلد ميّتا).

وأعلن عن النّبأ الأوّل اتحاد الكرة الفرنسي، نظير لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” للنّبأ الثاني والأخير.