عرضان خليجيان لـ “عوّار” وهذه هي القيمة المالية المُقترحة

استلمت إدارة نادي روما الإيطالي عرضَين، لِتحويل لاعبها الدولي الجزائري حسام عوّار في سوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

ويرتبط متوسّط الميدان عوّار (25 سنة) مع نادي روما بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

وكانت إدارة نادي “الذّئاب” قد أدرجت مُؤخّرا اسم عوّار ضمن قائمة اللاعبين، الذين ترغب في تسريحهم هذه الصّائفة. خاصّة وأن الدولي الجزائري اكتفى بِخوض 15 مباراة فقط أساسيا، من أصل 54 مواجهة في كلّ المنافسات الرّسمية لِفريق روما في نسخة 2023-2024.

وجاء مصدر العرض الأوّل من قبل نادي السد بطل قطر، وتمثّل اسم الفريق الآخر في نادٍ سعودي، لم تكشف عن هُوِّيته صحيفة “إل كورييري ديلور سبورت” الإيطالية في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الثلاثاء. غير أنها أضافت أن المبلغ المقترح يُقدّر بِرقم 10 ملايين أورو لِكلّ عرض.