عرضان ماليان آخران لِانتداب “فارس”

استلمت إدارة نادي لاسيو الإيطالي عرضَين ماليَين آخرَين، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لاسيو الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2025.

وجاء العرضان الماليان الآخران من قبل إدارتَي ناديَي تورينو وكالياري الإيطاليَين، بِقيمة مالية تتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين أورو. وبِجلب الدولي الجزائري عن طريق صيغة الإعارة لِموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2022.

ومازال مسؤولو ناديَي تورينو وكالياري ينتظرون ردّ إدارة فريق لاتسو، كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الثلاثاء.

وأدرج التقني ماوريسيو ساري المدرب الجديد لِفريق لاتسيو محمد فارس، ضمن قائمة اللاعبين المُسرّحين هذه الصائفة. استنادا إلى المصادر نفسها.

وكان النادي الأوّل الذي بادر بِعرض انتداب فارس مُمثّلا في فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، وبِالصيغة والمبلغ المالي ذاتهما تقريبا.