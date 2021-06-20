عرضان من إسبانيا وألمانيا لضم سفيان فيغولي

اللاعب متردد في حسم وجهته للموسم المقبل

تعدّدت الخيارات أمام الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم غالاتسراي التركي، تحسبا لاختيار وجهته خلال الموسم المقبل بعد أن قرر الرحيل عن نادي العاصمة اسطنبول بشكل نهائي، فبعد الاهتمام الذي أبان عنه نادي أولمبياكوس اليوناني بخدمات نجم وستهام الانجليزي، جاء الدور هذه المرة على ناديين جديدين، واحد إسباني والآخر ألماني.

وكان فيغولي عاش فترة صعبة الموسم المنصرم مع نادي غالاتسراي التركي، فبعد لعنة الإصابة التي لاحقته في بداية الموسم، وجد نفسه خارج حسابات المدرب فاتيح تيريم، في النصف الثاني من الموسم، في حين أدرج متابعون ذلك ضمن خطة إدارة النادي للتخلص منه بسبب راتبه السنوي الكبير (ستحصل على 3.8 مليون يورو)، وقال موقع “إل ديسمارك” الإسباني إن سفيان فيغولي مطلوب بقوة لدى نادي بلد الوليد الإسباني، الذي يحضر لتقديم عرض لإدارة غالاتسراي، وجاء اختيار النادي الإسباني للنجم الجزائري بحكم تجربته في إسبانيا، عندما لعب فيه لسنوات طويلة بألوال ألميريا وفالنسيا، هذا الأخير الذي عرف فيه نجاحات كبيرة، لكن هبوط النادي الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم قد يؤثر على خيارات فيغولي، الذي يريد اللعب في مستوى أعلى حتى يكون جاهزا للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 مع المنتخب الجزائري. إلى ذلك، أكد نفس المصدر أيضا بأن نادي أوغسبورغ الألماني مهتم هو الآخر بضم سفيان فيغولي، ويتجه للتفاوض مع إدارة غالاتسراي لمعرفة موقفها من بيع نجمها الجزائري، لا سيما أنها تريد الحصول على أعلى سعر ممكن من صفقة بيعه رغم تبقي عام واحد في العقد الذي يربط الطرفين.

يجدر الذكر، أن لاعب فالنسيا الإسباني السابق انضم إلى نادي العاصمة اسطنبول صيف عام 2017 بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2022، ونجح خلال تجربته مع النادي في الفوز بالدوري التركي في مناسبتين وكأس تركيا مرة واحدة وكأس السوبر التركي مرة واحدة أيضا، حيث شارك في 132 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وصنع 27 هدفا آخر.