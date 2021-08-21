عرض آخر لِآدم الوناس

مازال اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس يصنع فصول سوق الانتقالات الصيفية، في ناديه نابولي الإيطالي.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وتقدّمت إدارة نادي نابولي إلى نظيرتها من فريق خيتافي الإسباني، بِعرض لِجلب اللاعب الأوروغواياني ماتياس أوليفيرا، بِصيغة الإعارة.

ويرتبط المدافع ماتياس أوليفيرا (23 سنة) مع نادي خيتافي الإسباني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وردّت إدارة نادي خيتافي بِالرّفض، واشترطت صيغة البيع بِمبلغ 10 ملايين أورو، أو استبداله (مقايضة) بِأحد لاعبي فريق نابولي بينهم آدم الوناس. كما ذكرته صحيفة “كورييري دل ميتسوجورنو” الإيطالية، في تقرير لها نشرته، السبت.