-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عرض آخر لِانتداب بن رحمة وهذا فحواه

علي بهلولي
  • 650
  • 0
عرض آخر لِانتداب بن رحمة وهذا فحواه
ح.م

تقدّم مسؤولو نادٍ أوروبيٍّ بِعرض، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وطرحت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي على مسؤولي فريق وست هام مُقترحا، مفاده جلب الدولي الجزائري بِصيغة الإعارة، ولِمدّة 6 أشهر حتّى الـ 30 من جوان المقبل، مع إمكانية شراء العقد في الصّيف القادم.

وردّت إدارة نادي “المطارق” على المُقترح، بِأنّها تشترط بيع بن رحمة دفعة واحدة في جانفي الحالي، وبِمبلغ لا يقلّ عن 20 مليون أورو.

واستنادا إلى إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، فإن المفاوضات لا تزال جارية بِهذا الشّأن بين إداراتَي ناديَي أولمبيك مرسيليا ووست هام.

مقالات ذات صلة
حجام في طريقه إلى هذا النّادي

حجام في طريقه إلى هذا النّادي

الإصابة تنهي مشوار مهاجم تونس في كأس أمم إفريقيا

الإصابة تنهي مشوار مهاجم تونس في كأس أمم إفريقيا

تونس تلتحق بِقافلة المُنتخبات الكبيرة المُتعثّرة في “كان” 2024

تونس تلتحق بِقافلة المُنتخبات الكبيرة المُتعثّرة في “كان” 2024

كشّاف نادٍ أوروبيٍّ يُراقب هذا اللاعب الجزائري في كوت ديفوار

كشّاف نادٍ أوروبيٍّ يُراقب هذا اللاعب الجزائري في كوت ديفوار

تدريبات على الساعة الثانية ظهرا.. وحرّ شديد درجته 36

تدريبات على الساعة الثانية ظهرا.. وحرّ شديد درجته 36

إحصائيات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا

إحصائيات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد