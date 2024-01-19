عرض آخر لِانتداب بن رحمة وهذا فحواه

تقدّم مسؤولو نادٍ أوروبيٍّ بِعرض، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وطرحت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي على مسؤولي فريق وست هام مُقترحا، مفاده جلب الدولي الجزائري بِصيغة الإعارة، ولِمدّة 6 أشهر حتّى الـ 30 من جوان المقبل، مع إمكانية شراء العقد في الصّيف القادم.

وردّت إدارة نادي “المطارق” على المُقترح، بِأنّها تشترط بيع بن رحمة دفعة واحدة في جانفي الحالي، وبِمبلغ لا يقلّ عن 20 مليون أورو.

واستنادا إلى إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، فإن المفاوضات لا تزال جارية بِهذا الشّأن بين إداراتَي ناديَي أولمبيك مرسيليا ووست هام.