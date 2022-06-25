عرض “أخر حلقة” لسيدي بلعباس يعطي إشارة انطلاق تظاهرة مسرح الشارع

ثلاثون عرضا تخرج المسرح من القاعات المغلقة إلى الساحات العمومية بوهران

انطلقت السبت بساحة أول نوفمبر بوهران، الأيام الوطنية الأولى لمسرح الشارع، و هذا في إطار النشاطات الثقافية المرافقة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها 19.

وعرفت التظاهرة التي تستمر إلى غاية 28 من ذات الشهر تحت إشراف و إدارة المسرح الجهوي لوهران عرض “آخر حلقة” من سيدي بلعباس. وقال رضوان لكار المكلف بالإعلام للفريق أن هذا العرض تم تصميمه في سنة 2006 و يروي قصة عباس لكار الذي أراد بعد تقاعده أن يحي التراث عن طريق المسرح حيث يقدم العرض الذي حضره جمهور غفير من الوهرانيين عدة لوحات تجمع عدة أصناف من التراث الشعبي الجزائري من القوال إلى الشعر الشعبي و الحكواتي وغيرها . واعتبر المتحدث أن القوال والحلقة الجزائرية كانت سباقة إلى اكتشاف مسرح الشارع قبل نظرية بيتر بروك.

من جهته أوضح مراد سنوسي مدير المسرح الجهوي لوهران أن التظاهرة التي تستغرق أربعة أيام ستعرف تقديم عرض 30 تشمل المسرح و مسرح العرائس و التنشيط المتنوع.

وهي التظاهرة التي تعتبر الأولى من نوعها و التي ستعرف مشاركة فرقة من وهران وفرقتان من سيدي بلعباس وواحدة من عين الصفراء (النعامة) وفرقة أخرى تجمع بين ممثلين من الجزائر العاصمة ومستغانم.

وستقدم أيضا خلال الحدث ذاته ثلاث جمعيات ثقافية عروض في فن التهريج و سيقدم كل من الحكواتي قادة بن شميسة وصديق ماحي من سيدي بلعباس عروضا في فن الحكاية اضافة الى برمجة ثلاثة عروض أخرى في مسرح العرائس يوقعها كل من قادة بن شميسة و سعيد ميسوم وهواري عبد الخالق. و أمين مسيوم من وهران و الذي اعطى اشارة انطلاق عروض الحكواتي بحي الدرب العريق بوهران وهذا بحضور الاطفال و العائلات التي استحسنت المبادرة خاصة و انها تتزامن مع موسم العطل حيث تعمل التظاهرة التي ترافق العاب البحر الابيض المتوسط اخراج المسرح من جدران البناية و الخشبة الى مقاهي المدينة بساحة” الجمهورية” و سيدي الهواري” و كذا كل من حديقة” سيدي امحمد ” و المتوسطية” بالموقع الاثري” حمام الترك” و بساحة بور سعيد بواجهة البحر.