عرض “أسرة” للجوية الجزائرية.. تذاكر الخارج بداية من 26 ألف و500 دينار

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رسميا عن عرض جديد لزبائنها من العائلات خلال موسم الاصطياف من 1 جوان إلى 30 سبتمبر تحت عنوان “أسرة”، بأسعار تذاكر تنطلق من 26 ألف و500 دينار من الجزائر إلى الخارج، ومن 168 أورو من الخارج إلى الجزائر.

ويعتبر هذا السعر وفق ما نشرته شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تحت عنوان “أسرة” مدفوع الرسوم، كما أن العرض ساري في حدود عدد المقاعد المتوفرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل شركة الخطوط الجوية الجزائرية لجنة عمل لدراسة أسعار التذاكر المعتمدة نحو أكثر الوجهات استقطابا للزبائن، يُفترض أن تُنهي عملها في ظرف شهرين، ليتم على إثرها النظر في إمكانية مراجعة الأسعار، وفق ما تُفضي إليه توصيات اللجنة، كما فتحت إدارة الشركة نقاشات مع مختلف الفاعلين في الساحة للاستماع إلى انشغالات ممثلي الشعب وبرلمانيين وأطراف عن الجالية بخصوص جودة ونوعية الخدمات.

وطبقا لما علمته “الشروق”، فقد استحدثت شركة الخطوط الجوية الجزائرية لجنة عمل تضم مسؤولي عدّة مديريات وأقسام بالشركة، على رأسها القسم التجاري، لدراسة أسعار التذاكر نحو الوجهات الأكثر استقطابا للزبائن.