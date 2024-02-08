عرض أكثر من 900 وعاء عقاري في 22 ولاية عبر المنصة الرقمية للمستثمر

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يوم الخميس، عن توفير أكثر من 900 وعاء عقاري تابع للدولة عبر 22 ولاية. عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وتُعرض هذه الأوعية العقارية على المستثمرين لاستغلالها في مشاريع اقتصادية، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر. التي أطلقت رسميا هذا الخميس.

وقال ركاش خلال مراسم إطلاق خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي عبر الإنترنت، إنه تم توفير 154 قطعة أرضية عبر المنصة بمجرد إطلاقها. بمساحة 110 هكتارات عبر 15 ولاية.

“على أن يرتفع عدد القطع الأرضية المعروضة في منصة المستثمر مساء اليوم، إلى 904 قطع بمساحة أولية قدرها 563 هكتار. تمتدّ في 22 ولاية”، يضيف المسؤول.

كما ستتم زيادة الأوعية المعروضة بالتدريج، لتشمل الولايات المتبقية. حيث يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة، بإضافة عقارات جديدة، مهيأة وقابلة للاستغلال”.