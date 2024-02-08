عرض أكثر من 900 وعاء عقاري في 22 ولاية عبر المنصة الرقمية للمستثمر
أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يوم الخميس، عن توفير أكثر من 900 وعاء عقاري تابع للدولة عبر 22 ولاية. عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وتُعرض هذه الأوعية العقارية على المستثمرين لاستغلالها في مشاريع اقتصادية، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر. التي أطلقت رسميا هذا الخميس.
وقال ركاش خلال مراسم إطلاق خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي عبر الإنترنت، إنه تم توفير 154 قطعة أرضية عبر المنصة بمجرد إطلاقها. بمساحة 110 هكتارات عبر 15 ولاية.
“على أن يرتفع عدد القطع الأرضية المعروضة في منصة المستثمر مساء اليوم، إلى 904 قطع بمساحة أولية قدرها 563 هكتار. تمتدّ في 22 ولاية”، يضيف المسؤول.
كما ستتم زيادة الأوعية المعروضة بالتدريج، لتشمل الولايات المتبقية. حيث يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة، بإضافة عقارات جديدة، مهيأة وقابلة للاستغلال”.
منصة رقمية لتسهيل إجراءات منح العقار الاقتصادي
وأعلنت الوزارة الأولى يوم الأربعاء في بيان، عن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر. تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح البيان، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستقوم هذا الخميس، بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر. استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.
“ويهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي. مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري، الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم”.
وأضاف البيان أن “إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد”. مذكّرا بالإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، على غرار:
- تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال.
- واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري).
- فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
“كما أن إطلاق هذه المنصة، سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي. مع ضمان متابعة دقيقة ومتحررة من البيروقراطية للاستثمارات”، يختم البيان.