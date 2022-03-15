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عرض ألعاب فيديو لـ 3 شباب جزائريين ضمن أكبر منافسة للابتكار

الشروق أونلاين
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عرض ألعاب فيديو لـ 3 شباب جزائريين ضمن أكبر منافسة للابتكار
ح.م
أحد الشباب المشارك في تطوير الألعاب

هنأت السفارة الأمريكية 3 شباب جزائريين بعد نجاحهم في تطوير ألعاب فيديو حول أزمة المناخ.

وأوضحت السفارة الأمريكية عبر منشور لها على صفحتها الرسمية “فيسبوك”  أن الألعاب التي صممها الشباب الثلاثة “إياد، لينا ويوسف”عرضت في منافسة الألعاب Global MakeCode Arcade وهي أكبر حدث عالمي لابتكار ألعاب على الإنترنت.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشباب الجزائريون تلقو إرشادهم من طرف مراكز World Learning Algeria للمجال العلمي المتواجدة في الجزائر العاصمة وورقلة بدعم من السفارة، ليقوموا بتطوير ألعاب الفيديو في مدة 18 يوما فقط.

وصممت المشتركة لينا من ولاية ورقلة لعبة تتمثل في شخصية تدعى “”ميو ميو” تتبع تعليمات سيدها لإنقاذ غابات قريتهم من حريق يقترب.

أما  إياد ويونس (الجزائر العاصمة) فعملا معًا على “أفضل رجل إطفاء”، وهي لعبة يؤدي فيها رجل إطفاء مهام مثل إنقاذ الأشخاص العالقين وإطفاء حرائق الغابات وإنقاذ الحيوانات.

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