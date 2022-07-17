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رياضة

عرض إنجليزي بـ 8 ملايين أورو لِزرقان

علي بهلولي
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عرض إنجليزي بـ 8 ملايين أورو لِزرقان

استلم اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان عرضا مُغريا، للانتقال إلى البطولة الإنجليزية.

وكان متوسط الميدان زرقان (22 سنة) في الـ 7 من جويلية الحالي، قد مدّد عقده مع نادي شارلوروا البلجيكي حتى صيف 2027.

وقدّمت إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عرضا إلى نظيرتها من شارلوروا، فحواه الاستفادة من خدمات زرقان، لِمدّة 5 مواسم من الآن، مقابل دفع 8 ملايين أورو. كما ذكرته صحيفة “أو جوغو” البرتغالية، الأحد. التي أضافت أن الصفقة أوشكت أن تُبرم.

ويُدربّ فريق ولفرهامبتون الإنجليزي التقني البرتغالي برونو لاجي (46 سنة)، منذ صيف 2021 وإلى غاية الفصل ذاته من عام 2024.

وكان فريق ولفرهامبتون قد تموقع عاشرا، ضمن لائحة ترتيب البطولة الإنجليزية للموسم المُنقضي.

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