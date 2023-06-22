عرض إيطالي ملموس لِجلب حجام

قدّمت إدارة نادٍ إيطالي عرضا ملموسا إلى نظيرتها من فريق نانت الفرنسي، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام.

ويرتبط المدافع حجام (20 سنة) مع نادي نانت بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وعرضت إدارة نادي سالرنيتانا الإيطالي مبلغ مليونَي (2) أورو للاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، لكن مسؤولي فريق نانت رفضوا المُقترح واعتبروه زهيدا. تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الخميس.

وينشط فريق سالرنيتانا في بطولة القسم الأوّل الإيطالي، وقد تموقع في الرّتبة الـ 15، خلال الموسم الذي انتهت فعّالياته مُؤخّرا.