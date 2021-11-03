عرض الحلول المبتكرة في كفاءة الطاقة وأنظمة العزل الحراري

مجمع شركات حسناوي يشارك في معرض باتيماتيك

يشارك مجمع شركات حسناوي، في الطبعة الـ 23 للمعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك” الذي يقام في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 نوفمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري “صافكس” بالجزائر العاصمة.

وبصفته الشريك الرسمي لطبعة 2021 لمعرض باتيماتيك، سيكون للمجمع منصة خارج الجناح المركزي في المنطقة الشمالية بصافكس، وسيكون ممثلا بقوة من خلال الشركات التابعة له.

وسيكتشف الجمهور تنوع أنشطة المجمع ومدى نجاعة حلوله العالمية في صناعة وخدمات البناء ونجارة الخشب والألمنيوم، واستكشاف وتحويل الرخام والجرانيت وإنتاج مواد البناء والتطوير العقاري والاتصالات.

وأكد المجمع في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه يواصل سياسته في تنويع أنشطته وترسيخ مكانته، من خلال إطلاق العديد من المشاريع الكبرى مثل “تامستون” وهي أكبر وحدة معالجة للرخام والجرانيت في إفريقيا التي تم افتتاحها في عام 2019 في موقع المحجر العملاق بسيدي علي بن يوب بسيدي بلعباس الذي يمتد على مساحة مغطاة تقدر بـ 18000 متر مربع، حيث سيتعين على هذه الوحدة تلبية الطلب المحلي على أحجار الزينة والألواح الحجرية وستركز على التصدير، وستصل سريعا الطاقة الإنتاجية لشركة تامستون إلى 10000 متر مربع من الرخام والجرانيت.

وتعكس المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة أو في طور الإنجاز الديناميكية الكبيرة للمجمع، إذ أنشأت شركة التطوير العقارية “المدينة” بسيدي بلعباس التابعة لشركة “حسناوي -س.ب.اي” في الربع الثاني من عام 2018 وهي تعمل على مشروع طليعي يجعل من الممكن دمج جميع المواد وأنظمة البناء التي طورتها مختلف الشركات التابعة للمجمع ويؤكد كل المعرفة الفنية لمجمع شركات حسناوي في صناعة البناء.

وفي قطاع إنتاج مواد البناء، دخلت وحدة إنتاج ألواح الجبس- ه.ج.ب – HGPللأقسام الداخلية، التي تم إنشاؤها قبل عامين، حيز الإنتاج في بداية عام 2019 بطاقة إنتاجية 7000 م 2 /يوم، بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة الفرعية “غروبو بوما” تدشين موقعها الثالث نهاية عام 2021 لتصنيع المنتجات الرمادية الواقعة في البويرة، بعد أن تم دخول محل الإنتاج مصنع سيدي بلعباس وقسنطينة المتخصصين في إنتاج غراء الأسمنت وملاط الطلاء وقذائف الملاط بطاقة إنتاجية ذات 30 طن في الساعة.

وستكون مشاركة مجموع شركات حسناوي في باتيماتيك فرصة للترويج لحلولها المبتكرة من حيث كفاءة الطاقة، ولاسيما من خلال أنظمة العزل الحراري من الخارج.

ويعد مجمع شركات حسناوي من عمالقة البناء في الجزائر منذ أكثر من 40 عامًا، حيث قام ببناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية فردية وجماعية وسلم 250 بنية تحتية عمومية وخاصة، وهو يوظف حاليا حوالي 4000 شخص بشكل مباشر من خلال 21 شركة تابعة له.