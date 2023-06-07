عرض “العاصفة” يكشف همجية البوليس الفرنسي

في إطار فعاليات الإحتفال بستينية الاستقلال:

كان جمهور المسرح الوطني محي الدين بشطارزي أمس، على موعد آخر، مع محطة من محطات التوثيق للكفاح ضد المستعمر الفرنسي ضمن ” شهر المسرح” وفعاليات الاحتفال بستينية الاستقلال، حيث وثق عرض “العاصفة” للمسرح الجهوي أم بواقي، إخراج جواني يونس، صفحة أخرى من صفحات هذا النضال، لكن على التراب الفرنسي في تلك الفترة، وما نسجته ” الجبهة” هناك، عبر فيديرالية الجبهة.

عالج العرض التضييق والاحتقار و معاملة ” les arabes”، من طرف السلطات الفرنسية، رغم ما قدمته الجالية هناك في ظلمات المناجم، كما تطرق كذلك، إلى “البياعة” و”الحركة” والموالين للحكم الفرنسي والداعين له، و الذين اختاروا صف المستعمر، ووقفوا ضد أبناء جلدتهم من أجل القوة والسلطان، واختاروا عيشة الجبناء لا شهادة الشجعان.

لقد صورت شخصية ” بلقاسم” الذي هجر لفرنسا عبر البحر، بعد استشهاد والدته جراء التعذيب، حالة الشباب الثائر الحذر الذي اختار الثورة على المستعمر فوق أرضه، بدءا من تحريض العمال في المعمل الذي كان يشتغل فيه، وجمع التبرعات، وغيرها من الأعمال النضالية لدعم للقضية الجزائرية، رفقة أمثاله من الثوريين، من أمثال عمي صالح ومحمد والصديق ” ميشال” الذي أغتيل بعد كشف أمره واعتبر خائن الدولة الفرنسية، ووجب إنهاء حياته بطلقة…بدأت بعدها مرحلة الكر والفر بين شجعان هذا الوطن والمستعمر، باغتيال الخونة، وكذا البوليس الفرنسي، ومنه بدأت مرحلة التضييق على الجزائرين تلتها العملية الهمجية ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا تنديدا بحظر التجوال عليهم، وكانت نتائجها دامية بعد مظاهرة كبير، من قتل و تعذيب ورفس، ورمي في نهر السين، الذي لا يزال شاهدا على همجية بوليس للجمهورية الخامسة “، وما عرف ب أكتوبر 1961، أحداث كانت ومازالت وصمة عار على جبين الاستعمار الجبان، لن تمحوه السنون ولا الشعارات المبهرجة، التي يرردها اليوم.

هي محطة أخرى للذاكرة، وثقت بصدق توسع النضال خارج الحدود، وفي عقر دار المستعمر نفسه، عكست شجاعة الثوار حتى ولو كان الثمن باهضا، لكن الهدف أسمى وهي الحرية والاستقلال.