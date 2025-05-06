عرض القانون المنظم للنشاطات المنجمية على البرلمان قريبا

إحياء الذكرى الـ 59 لتأميم المناجم:

كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عن قرب عرض النص الجديد للقانون المنظم للنشاطات المنجمية على البرلمان بغرفتيه للمصادقة، وهذا بعد استكمال مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء.

وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 59 لتأميم المناجم (6 ماي 1966) والذكرى الـ 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي “سونارام” (11 ماي 1967)، المنظمة اليوم الثلاثاء، 6 ماي، بالجزائر العاصمة، تحت شعار: “تثمين الموارد المنجمية… نحو تعزيز المكتسبات الوطنية”.

عرقاب أكد في كلمته أن السلطات العمومية أطلقت “برنامجا هاما” لتثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية، يشمل مراجعة الإطار القانوني وتوسيع القاعدة المنجمية، إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، وذلك بهدف رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم.

كما أشار عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية. موضحا أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء، وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.

وشملت هذه المراجعة –حسب الوزير- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية.

وأفاد عرقاب في ذات السياق توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى، منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية)، ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس).

كما تناول التطوير الذي يعرفه عدد من الصناعات التحويلية، على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت، إضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.

عرقاب وفي حديثه عن المناسبة وأهميتها، أبرز البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس “سونارام”، باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية، لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أو ظروف عمال المناجم.