عرض الكرة الذهبية لمارادونا للبيع في مزاد علني

ستباع جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم 1986، في مزاد علني.

وأعلنت دار للمزادات في فرنسا عن عرض الجائزة للبيع، ولم تكشف عن السعر الذي سيبدأ به المزاد.

وكانت الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا مفقودة لمدة 35 عاما بعد سرقتها من خزينة ودائعه بأحد البنوك في نابولي عام 1989.

Maradona’s Golden Ball trophy that mysteriously disappeared resurfaces – and is set to be sold

Read more🔗https://t.co/aZ2WWbGWbR

— Sky News (@SkyNews) May 8, 2024