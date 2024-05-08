عرض الكرة الذهبية لمارادونا للبيع في مزاد علني

ستباع جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم 1986، في مزاد علني.

وأعلنت دار للمزادات في فرنسا عن عرض الجائزة للبيع، ولم تكشف عن السعر الذي سيبدأ به المزاد.

وكانت الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا مفقودة لمدة 35 عاما بعد سرقتها من خزينة ودائعه بأحد البنوك في نابولي عام 1989.

Maradona’s Golden Ball trophy that mysteriously disappeared resurfaces – and is set to be sold Read more🔗https://t.co/aZ2WWbGWbR — Sky News (@SkyNews) May 8, 2024

وفي سنة 2016 اشترى هذه الجائزة أحد هواة جمع التحف في فرنسا مع عدد من الجوائز الأخرى، من دون أن يعرف قيمة هذه الجائزة، قبل أن يثبت خبيران أنها تعود إلى الأسطورة مارادونا الذي فارق الحياة عام 2020.

للإشارة فإن القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة ربع النهائي بكأس العالم 1986، تم بيعه قبل عامين في مزاد مقابل 8.4 مليون يورو.